В Кирове на Октябрьском проспекте легковушка столкнулась со встречным грузовиком

Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения ДТП. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове легковушка столкнулась с грузовиком. Подробности ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня, 25 сентября, в 15.15. На Октябрьском проспекте столкнулись встречные «Ауди» и «Скания». От удара о грузовик легковушку отбросило в сторону, где она врезалась в припаркованный «Рено». В результате водитель «Ауди» получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все причины и условия совершения ДТП.