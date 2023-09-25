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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 13:45

В Кирове на Октябрьском проспекте легковушка столкнулась со встречным грузовиком

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения ДТП. Фото: ГИБДД Кировской области

Сейчас устанавливаются все причины и условия совершения ДТП. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове легковушка столкнулась с грузовиком. Подробности ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня, 25 сентября, в 15.15. На Октябрьском проспекте столкнулись встречные «Ауди» и «Скания». От удара о грузовик легковушку отбросило в сторону, где она врезалась в припаркованный «Рено». В результате водитель «Ауди» получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все причины и условия совершения ДТП.