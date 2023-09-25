В Нолинском районе столкнулись встречные машины: один погиб, трое пострадали

Одна из машин загорелась в результате столкновения. Фото: ГИБДД Кировской области

В Нолинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 22 сентября в 17.30. На 146 км автодороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись встречные «Тойота» и «Форд Фокус». Из-за столкновения «Тойота» загорелась. Ее водитель, к сожалению, погиб.

По данным ведомства, в аварии также пострадали три человека: 36-летний мужчина, сидевший за рулем «Форда», и два его пассажира - 36-летняя женщина и 7-летний мальчик.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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