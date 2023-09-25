Педагог из Кировской области представляет наш регион на конкурсе «Учитель года России»

Елена Гордина преподает биологию в школе села Гордино Афанасьевского района. Фото: kirovreg.ru

Педагог из Кировской области поборется за звание «Учитель года». Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс «Учитель года России» проходит уже в 34 раз. В текущем году в финал вышли 90 лучших педагогов со всей страны. Кировскую область представляет Елена Гордина, преподаватель биологии школы села Гордино Афанасьевского района. Она стала победителем регионального этапа.

В первом туре состязающимся предстоит пройти через три испытания: «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». По его итогам 15 лучших пройдут во второй тур с испытаниями «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». Он определит призеров и победителя конкурса.

Церемония награждения лучших учителей состоится в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.