В Кировской области сократили срок ликвидации скотомогильников

На данный момент в Кировской области учтены 98 скотомогильников. Фото: kirovreg.ru

Региональное управление ветеринарии проводит ликвидацию закрытых скотомогильников с 2014 года. Как сообщили в областном правительстве, за девять лет работы завершили на 439 объектах. В настоящее время в Кировской области учтены 98 мест захоронения, в том числе 34 сибиреязвенных.

Согласно плану по ликвидации скотомогильников, утвержденному Минсельхозом РФ, в течение 2023-2024 годов необходимо завершить работы на всех оставшихся неиспользуемых объектах. В этот период в Кировской области планируется уничтожить оставшиеся 64 захоронения.

Для этого в соответствующее постановление правительства региона внесли изменения. Они касаются сроков проведения работ. Вместо двух лет на ликвидацию скотомогильника дается один год.