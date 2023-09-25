В Кирове предприятие оставило уволившегося сотрудника без расчета

Сумма задолженности перед работником составила 17 тысяч рублей.
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Кировское предприятие оставило бывшего сотрудника без расчета при увольнении. Подробности сообщили в областной прокуратуре.
Мужчина, ранее работавший на «Хлебзаводе 5», сам обратился в надзорные органы. При увольнении он не получил расчет по зарплате. Сумма долга составила 17 тысяч рублей.
Прокурор внес руководителю предприятия представление, а также возбудил дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч.
Помимо того, в суд направился иск с требованием взыскать задолженность принудительно.
- После вмешательства надзорного ведомства выявленные нарушения трудового законодательства устранены, долг по заработной плате перед заявителем погашен, - сообщили в прокуратуре.