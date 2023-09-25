В Кировской области за три дня поймали почти полсотни пьяных водителей

Автоинспекторы также задержали 18 бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

За прошедшие три дня, с 22 по 24 сентября, на дорогах Кировской области произошло 13 аварий, в которых погибли три человека и пострадали 16. Шесть ДТП зафиксировали в Кирове, остальные - в районах области.

Кроме того, в выходные на дорогах региона прошли традиционные «сплошные проверки». В их ходе автоинспекторы задержали 41 пьяного водителя, а также 18 бесправников. Всего удалось пресечь 391 нарушение ПДД.

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде наказывается лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.