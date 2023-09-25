Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Котельничском районе

Авария случилась на федеральной трассе «Вятка». Фото: ГИБДД Кировской области

Стали известны подробности жуткой аварии в Котельничском районе. Информацию приводит областная Госавтоинспекция.

Как мы сообщали ранее, ДТП произошло на федеральной трассе «Вятка». На 336 км дороги столкнулись «Ситроен С5» и грузовик «Вольво». В аварии погибли два человека и пострадали двое, по информации ведомства.

Сейчас стало известно, что погибшими были 39-летний мужчина, водитель «Ситроен», и его 31-летняя пассажирка. Вместе со взрослыми в легковушке находились два ребенка - 11-месячная девочка и трехлетний мальчик. Дети выжили в ДТП, но получили травмы, насколько серьезные - неизвестно.

Всего за минувшие три дня, с пятницу по воскресенье, на дорогах Кировской области произошло 13 ДТП. В них погибли три человека и пострадали 16.