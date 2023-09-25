В Кирове вновь проведут конкурс «Город добрых соседей»

Конкурс «Город добрых соседей» пройдет в Кирове во второй раз. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, грантовый конкурс инициативных проектов собираются провести снова. Призовой фонд составит 25 миллионов рублей, при этом на каждого победителя предусмотрено максимум 400 тысяч. В 2024 году финансировать будут идеи по направлению «Событие»:

- проведение культурно-досуговых, просветительских, спортивно-оздоровительных мероприятий и фестивалей;

- проведение благотворительных и социальных акций, направленных на укрепление института семьи, развитие благотворительности и добровольчества, поддержку и пропаганду добрососедства;

- организация мероприятий, направленных на популяризацию народных культурных традиций, промыслов, развитие художественного творчества и сохранение историко-культурного наследия;

- организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание;

- организация выставок, экспозиций.

Прием заявок начнется с 1 октября и продлится до 21 ноября. Всего будет 60 победителей, их объявят в декабре 2023 года. С 15 января 2024 года они смогут начать реализацию своих проектов.

Положение о конкурса можно прочитать здесь.