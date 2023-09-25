В Кирове продают уникальную «Волгу», принадлежавшую экс-губернатору Сергеенкову

По словам владельца, сейчас осталось всего четыре таких версии «Волги». Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили уникальную «Волгу». Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По словам продавца, существовало всего 15 таких версий этого автомобиля, а изготавливались они по заказу властей и силовиков. В свое время, утверждает владелец, ее заказал бывший губернатор Кировской области Владимир Сергеенков, руководивший регионом с 1998 по 2004 годы. Однако в работе машину использовали редко, и она почти постоянно стояла в гараже правительства. В 2005 году ее продали.

- Насколько мне известно, именно таких авто осталось всего четыре. Три из них находятся в частных коллекциях в Армении, Украине и России. Состояние автомобиля отличное. Для восстановления до коллекционного состояния потребуется минимум усилий, - пишет продавец в объявлении.

За раритет нынешний владелец просит миллион рублей, торговаться не намерен. По его утверждению, примерно за такую сумму авто было куплено в свое время.