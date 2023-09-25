Киров оказался на 67 месте из 100 в зарплатном рейтинге

На среднюю зарплату кировчанин может купить почти три фиксированных потребительских набора. Фото: Даниил ОПАРИН

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг российских городов по уровню дохода. За основу взяли среднюю зарплату, рассчитанную специалистами, за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Кроме того, они учли цену фиксированного потребительского набора по регионам, и соотнесли с уровнем зарплаты.

По этим данным Киров занял в рейтинге 67 место из 100. По данным экспертов, среднемесячная чистая зарплата кировчан за первые полгода составляла 49,5 тысячи рублей. При этом ее изменение в сравнении с аналогичным периодом минувшего года равно 20,8%. На эти деньги можно купить почти три потребительских набора: соотношение его цены и уровень дохода кировчан - 2,68. Последний показатель и отправляет наш регион на шестое место.

Добавим, что на первом месте в топе - Новый Уренгой, где на среднюю зарплату можно купить шесть потребительских наборов. На последнем - Нальчик, где соотношение цены набора и зарплаты составляет 1,97.