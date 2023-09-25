В Кирове расширят регистр доноров костного мозга

Акция пройдет на Театралке. Фото: vk.com/kirovreg43

В воскресенья, 1 октября, на Театралке пройдет марафон «Давай вступай». В Кирове в этот день побывает донор-активист Артем Алискеров.

В этот день с 10 до 14 часов на Театральной площади будут ждать желающих пополнить национальный регистр доноров костного мозга.

Присоединиться к донорскому движению может любой человек 18-45 лет без противопоказаний, - отмечают в региональном правительстве.

Плюсом состоится автопробег в поддержку донорства.

Напомним, через несколько недель в Кирове также ждут «Поезд здоровья».