В гаражах в Кирове задержали троих кировчан с наркотиками

Мужчины пытались сбежать, но были пойманы. Фото: Росгвардия

На днях ночью патруль Росгвардии, объезжая город, увидел трех молодых людей в гаражном кооперативе на Октябрьском проспекте. Мужчины стояли у автомобиля Ford.

При виде патруля они скинули пакетик и пробирку с неизвестным веществом. Попытались сбежать, но были пойманы.

При проверке документов выяснилось, что один из них уже был судим за распространение наркотиков. Более того, мужчина оставался в розыске за уклонение от обязательных работ, назначенных судом.

Всех троих передали полиции для разбирательства. А пробирку и пакетик отправили на экспертизу.

Ранее «накрыли» сеть распространения наркотиков, организованную 23-летней беременной жительницей Кировской области. «В деле» были ее сожитель и еще несколько мужчин.