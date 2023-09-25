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НовостиОбщество25 сентября 2023 4:55

В гаражах в Кирове задержали троих кировчан с наркотиками

Один из мужчин находился в розыске
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Мужчины пытались сбежать, но были пойманы. Фото: Росгвардия

Мужчины пытались сбежать, но были пойманы. Фото: Росгвардия

На днях ночью патруль Росгвардии, объезжая город, увидел трех молодых людей в гаражном кооперативе на Октябрьском проспекте. Мужчины стояли у автомобиля Ford.

При виде патруля они скинули пакетик и пробирку с неизвестным веществом. Попытались сбежать, но были пойманы.

При проверке документов выяснилось, что один из них уже был судим за распространение наркотиков. Более того, мужчина оставался в розыске за уклонение от обязательных работ, назначенных судом.

Всех троих передали полиции для разбирательства. А пробирку и пакетик отправили на экспертизу.

Ранее «накрыли» сеть распространения наркотиков, организованную 23-летней беременной жительницей Кировской области. «В деле» были ее сожитель и еще несколько мужчин.