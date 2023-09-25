Перепутал с животным: как в Поволжье один охотник застрелил другого

Пострадавший скончался в машине медиков. Фото: Следком
В Прилузском районе Республики Коми расследуют дело о причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, на днях в местных лесах охотились двое жителей Кировской области. 47-летний мужчина нарушил правила охоты - выстрелил по неясно видимой цели. Попал он в своего 51-летнего знакомого - охотник принял его за животное.
- От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи, - рассказали в СУ СК РФ по Республике Коми. - Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.
Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу по преступлению.
В Кировской области сезон охоты, напомним, будет открыт 15 октября.