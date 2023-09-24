Около 7500 жителей Кировской области посетили врачей-гериатров

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С начала 2023 года на приеме у врачей-гериатров побывали около 7500 жителей Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Гериатрические кабинеты поликлиник являются первым уровнем организации гериатрической помощи. Второй уровень – это стационар. Такую помощь оказывают в Центре медицинской реабилитации и Кировском областном госпитале для ветеранов войн. Третьим и высшим уровнем оказания гериатрической помощи является Региональный гериатрический центр.

Врачи-гериатры анализируют весь перечень заболеваний пациента. Медики проводят тестирование на выявление признаков старческой астении. Далее специалисты составляют индивидуальный план лечения. Всего в Кировской области работают 20 гериатрических кабинетов. С начала года их посетили в обще сложности около 7500 пациентов.

– Более 1300 гериатрических пациентов получили медицинскую помощь в условиях стационара, – говорится в сообщении.