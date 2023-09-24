В Кванториуме в Кирове ученики проводят полезные эксперименты

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В кировском лицейском Кванториуме ученики проводят полезные эксперименты. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кванториум работает в Лицее естественных наук. Его открыли в 2021 году. В учреждении имеется оборудование для пяти лабораторий по химии, физике, биологии, экологии и робототехнике. В технопарке работают кружки по анатомии и физиологии растений, 3D-моделированию, лазерной резке, робототехнике, программированию, радиоэлектронике.

Ученики также проводят и эксперименты, полезные в быту. Так, в прошлом учебном году ученики и педагоги лицея в химической лаборатории провели показательный эксперимент по технике безопасности на кухне.

– Таким образом, детский технопарк позволяет выполнять и просветительскую функцию, – говорится в сообщении.