Почти 9 тысяч кировчан оформили медицинские полисы в МФЦ

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

За 9 месяцев 2023 года более 8800 жителей Кировской области оформили полисы обязательного медицинского страхования через центры «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время полис ОМС формируется в электронном виде. Жителям выдают выписку из единого регистра застрахованных лиц, содержащую шрихкод. При этом бумажные полисы продолжают действовать. Менять эти документы не нужно. В МФЦ можно не только оформить полис, но и сменить страховую медицинскую организацию.

Для оформления электронного полиса ОМС необходимо предъявить:

– документ, удостоверяющий личность;

– СНИЛС;

– нотариальную доверенность (для лиц, представляющих интересы заявителей).

Электронный полис заявитель получит в срок от 3 до 14 дней.

При обращении в офис «Мои Документы» в Перинатальном центре молодые родители могут подать документы на получение полиса ОМС, СНИЛС, мер соцподдержки в соответствии с жизненной ситуацией сразу же при оформлении свидетельства о рождении ребенка.

Предварительно записаться на прием для получения услуги можно по телефонам 8-800-707-43-43 и 27-27-50, а также на сайте моидокументы43.рф.