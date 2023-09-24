В Кирове прошел рейд по неблагополучным семьям

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В Первомайском районе Кирова прошел рейд по неблагополучным семьям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рейде участвовали члены комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты отдела по обеспечению ее деятельности, а также Кировского центра социальной помощи. В общей сложности госслужащие посетили 18 семей.

– Все они попали в поле зрения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – рассказали в администрации.

С родителями провели профилактические беседы. В частности, они касались недопустимости жестокого обращения с детьми. С кировчанами также обсуждали налаживание внутрисемейных отношений. Говорили и об отказе от вредных привычек, а также о создании безопасных условий для детей. Двум семьям установят автономные пожарные извещатели. Кировчанам объяснили, как пользоваться этим оборудованием.