Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 10:48

В Кировской больнице №7 провели 420 операций в 2023 году

Иногда одно хирургическое вмешательство позволяет излечить сразу два-три заболевания
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С начала 2023 года в хирургическом отделении Кировской клинической больницы №7 им В.И. Юрловой провели 420 операций. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сотрудники больницы проводят широкий спектр оперативных вмешательств. При этом медики уделяют большое внимание реабилитации. Это происходит еще на этапе планирования операция. Бывает и так, что одно хирургическое вмешательство позволяет излечить сразу два-три заболевания. В таком случае пациент испытывает меньшую нагрузку на организм. Кроме того, время нетрудоспособности человека значительно сокращается.