Попал в кювет: в Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП

В Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 23 сентября, в Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП. Об этом пишет газета «Призыв».

Авария произошла около восьми вечера в Афанасьевском районе. 17-летний местный житель ехал за рулем Volkswagen Polo по автодороге Афанасьево – Горьковская. На четвертом километре молодой человек не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель не пострадал. Прав подросток не получал.