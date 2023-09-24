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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 9:07

Попал в кювет: в Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП

В Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП

В Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП

Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 23 сентября, в Кировской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП. Об этом пишет газета «Призыв».

Авария произошла около восьми вечера в Афанасьевском районе. 17-летний местный житель ехал за рулем Volkswagen Polo по автодороге Афанасьево – Горьковская. На четвертом километре молодой человек не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель не пострадал. Прав подросток не получал.