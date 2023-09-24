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НовостиОбщество24 сентября 2023 8:00

В Кировской области начнется сезон охоты с 15 октября

Жителям разрешат добывать шесть видов животных
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области начнется сезон охоты с 15 октября

В Кировской области начнется сезон охоты с 15 октября

Фото: Юлия Кучеренко

С 15 октября в Кировской области начнется сезон охоты на шесть видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства охраны окружающей среды.

– С 18 сентября началась выдача разрешений на добычу белки, горностая, куницы, американской норки, рыси и хоря в общедоступных охотугодьях, – отметили в ведомстве.

Охотиться на вышеперечисленных животных разрешат с 15 октября по 29 февраля. Получить разрешения можно по адресу: Киров, улица Володарского, 82, кабинет №12. Кроме того, для получения таких документов охотники могут обратиться к охотинспекторам в соответствующих районах. Получить разрешения также можно в МФЦ и на портале госуслуг.