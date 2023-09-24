В кировской офтальмологической больнице прошли лечение 3500 пациентов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С начала 2023 года в стационаре кировской офтальмологической больницы прошли лечение более 3500 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Это медучреждение является флагманом офтальмологической помощи в регионе. Больница отвечает за внедрение самых современных разработок в офтальмологии. Клиника взаимодействует с научно-исследовательскими медицинскими центрами. В больнице имеется лучший микрохирургический инструментарий, а также современное оборудование. Это позволяет проводить углубленное обследование пациентов и выполнять высокотехнологичные операции.

Сотрудники клиники получили более 30 патентов на изобретения и полезные модели в области офтальмологии. Медики опубликовано более 300 научных работ.

С начала года лечение в стационаре прошли более 3500 жителей Кировской области и других регионов. Кроме того, поликлиника приняла около 27 тысяч человек.