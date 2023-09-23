Кировчане могут составить родословную в архиве

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Кировской области могут составить родословную в Центральном государственном архиве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сотрудники архива могут восстановить историю рода. Специалисты расскажут людям, в каком уезде и волости родились их предки. Поиск данных упростит информация о точной дате и месте рождения.

При составлении родословной источником могут служить документы самых разнообразных фондов. Чаще всего для этого пользуются метрические книги. Эти источники содержат тысячи страниц и служат источником поиска информации о предках для всех сословий.

Есть и те люди, кто предпочитают самостоятельно углубиться в страницы архивных дел и исследовать историю своей семьи. Для них подготовили тематическое пособие и рекомендации по работе с документами. Однако самостоятельные поиски могут длиться годами.

– Специалистам для составления древа на семь-восемь поколений потребуется около девяти месяцев, – говорится в сообщении.