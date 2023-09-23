Ко дню города в Кирове обучат более 220 волонтеров

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

К 650-летию Кирова в городе планируют обучить более 220 волонтеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя областного правительства Светлана Шумайлова.

– Стартовало обучение волонтеров 650-летия города Кирова. Подготовку пройдут более 220 человек, – рассказала вице-премьер.

В 2024 году добровольцы будут помогать в организации и проведении юбилейных мероприятий. В частности, волонтеры будут встречать гостей Кирова в аэропорту и гостиницах. Кроме того, среди задач этих людей – сопровождение творческих и спортивных коллективов, а также ведение прямых репортажей с площадок праздника.

Наставниками волонтеров станут 25 тренеров, прошедшие спецподготовку от специалистов Ассоциации волонтерских центров. Первую группу волонтеров начали обучать на площадке ВятГУ. Для них проведут девять занятий по компетенции, краеведению и истории, а также мотивации.

– Ребята изучат историю города и ключевые мероприятия юбилея, – пояснила Шумайлова.