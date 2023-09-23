Забрал телефон и две банки пива: в Кирове задержали мужчину, ограбившего магазин

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1985 года рождения, ограбившего магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в магазине на улице Лепсе. Мужчина похитил телефон у продавца и две банки пива. После этого злоумышленник скрылся. На место прибыли росгвардейцы. Они уточнили приметы грабителя и отправились на его поиски.

Недалеко от магазина правоохранители заметили мужчину, схожего по приметам. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что мужчина ранее судим. Он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

– Похищенное находилось при нем и было изъято, для дальнейшего разбирательства подозреваемого в грабеже доставили в отдел полиции, – говорится в сообщении.