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НовостиОбщество23 сентября 2023 11:36

В Кировской области 12 работодателей рассчитались с долгами по зарплате

Сотрудникам заплатили более 15 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области 12 работодателей рассчитались с долгами по зарплате

В Кировской области 12 работодателей рассчитались с долгами по зарплате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области 12 работодателей рассчитались с долгами по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С начала 2023 года в организациях Кировской области погасили задолженность на общую сумму более 15 млн рублей. Этот вопрос контролирует региональное правительство. Так, межведомственная рабочая группа рассмотрела ситуацию на предприятии общественного питания. Работодатель задолжал сотрудникам более 300 тысяч рублей.

– К сожалению, некоторые предприятия оказываются в ситуации, когда по каким-либо причинам не могут своевременно выплачивать зарплату работникам. Но это не освобождает их от ответственности перед своими сотрудниками. Поэтому стараемся найти оптимальное решение в каждом конкретном случае, – отметил начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Руслан Бондарчук.