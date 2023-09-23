Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В воскресенье, 24 сентября, в Кирове пройдет всероссийский фестиваль #ВместеЯрче. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фестиваль начнется в 11.00 на площадке Дворца творчества «Мемориал». Это мероприятие пройдет уже в восьмой раз. В этом году фестиваль проведут в формате уличного праздника. Участников ждут интерактивные зоны, игры, мастер-классы, а также творческие и спортивные программы.

На фестивале можно будет обменять старые отработанные лампы накаливания на экономичные светодиодные. Кроме того, кировчане смогут сдать макулатуру и пластик. Это вторсырье пойдет на переработку.