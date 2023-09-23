В Котельниче построят новую школу к концу 2024 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К концу 2024 года в Котельниче планируют построить новую школу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Контракт на строительство был заключен в марте. Новая школа будет рассчитана на 461 место. На объекте будет расположен физкультурно-оздоровительный комплекс. Новая школа является частью комплексного плана развития Котельнича. Образовательное учреждение построят на улице Школьной, 16. Это место выбрали горожане.

Ожидается, что к ноябрю проект пройдет экспертизу. Далее стартует строительство. Планируется, что объект сдадут к концу 2024 года. Дорогу, ведущую к новой школе, собираются отремонтировать.