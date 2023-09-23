Нагорская ЦРБ получила 5 единиц нового оборудования

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В 2023 году Нагорская центральная районная больница получила дополнительные пять единиц медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В частности, больница получила высококлассный аппарат УЗИ. Кроме того, в медучреждении имеется электроэнцефалограф. Этот аппарат нужен для медицинского сопровождения пациентов с эпилепсией. Кроме того, такое оборудование используется для динамического наблюдения за пациентами, у которых был инсульт, воспалительные заболевания мозга и травмы. За первый месяц работы на этой аппаратуре выполнено 14 исследований.

Кроме того, энцефалографы в 2023 году получили также Котельничская, Опаринская, Вятскополянская и Советская центральные районные больницы. Всего в рамках проекта модернизации первичного звена для медучреждений-участников программы закупили 211 единиц различного оборудования.