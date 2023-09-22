Замглавы администрации Кирова Сергей Трошков будет работать в мэрии Перми

К работе в кировской администрации Трошков приступил в январе 2023 года. Фото: киров.рф

Сергей Трошков, замглавы администрации Кирова, переходит на работу в мэрию Перми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Отметим, что Трошков переходит на аналогичную должность. Ему предстоит возглавить новый блок мэрии «Общественные связи города». В числе его обязанностей - выстраивание диалога с различными городскими сообществами. К работе в администрации Перми он приступит с 25 сентября.

Напомним, что Сергея Трошкова назначили заместителем главы мэрии Кирова 20 января 2023 года. Он занимался вопросами организационного обеспечения деятельности мэрии, взаимодействия с избирательными комиссиями, работал с обращениями горожан и содействовал им по вопросам местного самоуправления. Среди его обязанностей также значилась кадровая политика.