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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:59

Замглавы администрации Кирова Сергей Трошков будет работать в мэрии Перми

Ему предложили аналогичную должность
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
К работе в кировской администрации Трошков приступил в январе 2023 года. Фото: киров.рф

К работе в кировской администрации Трошков приступил в январе 2023 года. Фото: киров.рф

Сергей Трошков, замглавы администрации Кирова, переходит на работу в мэрию Перми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Отметим, что Трошков переходит на аналогичную должность. Ему предстоит возглавить новый блок мэрии «Общественные связи города». В числе его обязанностей - выстраивание диалога с различными городскими сообществами. К работе в администрации Перми он приступит с 25 сентября.

Напомним, что Сергея Трошкова назначили заместителем главы мэрии Кирова 20 января 2023 года. Он занимался вопросами организационного обеспечения деятельности мэрии, взаимодействия с избирательными комиссиями, работал с обращениями горожан и содействовал им по вопросам местного самоуправления. Среди его обязанностей также значилась кадровая политика.