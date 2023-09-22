В общегородском субботнике поучаствовали около тысячи кировчан

На уборку вышли работники различных организаций и учреждений, а также неравнодушные жители. Фото: киров.рф

22 сентября в Кирове прошел общегородской субботник. Как сообщает горадминистрация, в нем приняли участие около тысячи человек. Среди них - работники мэрии, министерств, предприятий, госучреждений, образовательных организаций, домов культуры и спортшкол, а также просто неравнодушные жители.

Уборка прошла во всех частях города. Так, в Первомайском районе субботник провели на набережной Грина, в Заречном парке, Старомакарьевском кладбище, парках «Аполло» и Гагаринском, на газонной части улиц. Овраг Засора между улицами Ленина и Казанской тоже почистили от мусора, веток и листвы.

В Октябрьском районе чистят бульвары улиц Ломоносова и Октябрьского проспекта, Театральную площадь и сквер у ДК «Родина». В Ленинском районе уборка идет в парках имени Кирова и Кочуровском, скверах Дружбы и Музыкальном, аллеях на улицах Московской, Производственной, Октябрьского проспекта и других местах.

В слободе Малые Чижи идет чистка берега Вятки и родников от мусора. В Нововятском районе субботник провели вдоль берегов Чумовицы, в скверах и озелененных территориях, на тропе здоровья и «Мишкином лесу» в Радужном, а также на участках, прилегающих к районным организациям и учреждениям.