Киров примет участие во всероссийском марафоне донорства

Цель акции - популяризация донорства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

. Подробности сообщили в областном правительстве.

Марафон в поддержку донорского движения проходит по всей России с 4 сентября по 10 ноября. Киров - в числе участвующих городов. Основные мероприятия в областном центре намечены на 1 октября.

Так, среди мероприятий - прибытие амбассадора донорства костного мозга Артема Алискерова, который сумел победить лейкоз. Он за один день пробежит 42 километра по достопримечательностям нашего города.

Кроме того, в этот день в Кирове ожидается автопробег в поддержку донорства. Запланированы также информационные лекции и масштабные акции. Центральной точкой станет Театральная площадь. На ней с 10.00 до 14.00 любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказания к донорству, может вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

К участию приглашаются все жители Кировской области.