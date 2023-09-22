В Кирове 11 детей-сирот получили соцвыплаты на покупку жилья

Размер выплаты составил 1,7 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове 11 детей-сирот получили сертификаты на приобретение жилья. Подробности сообщили в областном правительстве.

С 1 января 2023 года сироты могут однократно получить выплату на покупку жилья в собственность. Это право удостоверяется сертификатом, который выдается уполномоченным органом местного самоуправления.

В текущем году за выплатой обратились 11 детей-сирот, живущих в Кирове. Все они получили свои сертификаты. Размер соцвыплаты составил 1 743 118 рублей. Уже восемь кировчан приобрели новое жилье, остальные сделают это в срок до 30 ноября.

- Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения является дополнительным механизмом обеспечения лиц из числа детей-сирот, достигших 23 лет, жилыми помещениями, - напомнили в правительстве.