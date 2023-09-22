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НовостиОбщество22 сентября 2023 13:38

В Кирове 11 детей-сирот получили соцвыплаты на покупку жилья

Восемь из них уже совершили приобретение, еще трое сделают это до конца ноября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Размер выплаты составил 1,7 миллиона рублей.

Размер выплаты составил 1,7 миллиона рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове 11 детей-сирот получили сертификаты на приобретение жилья. Подробности сообщили в областном правительстве.

С 1 января 2023 года сироты могут однократно получить выплату на покупку жилья в собственность. Это право удостоверяется сертификатом, который выдается уполномоченным органом местного самоуправления.

В текущем году за выплатой обратились 11 детей-сирот, живущих в Кирове. Все они получили свои сертификаты. Размер соцвыплаты составил 1 743 118 рублей. Уже восемь кировчан приобрели новое жилье, остальные сделают это в срок до 30 ноября.

- Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения является дополнительным механизмом обеспечения лиц из числа детей-сирот, достигших 23 лет, жилыми помещениями, - напомнили в правительстве.