Студенты ВятГУ разработали уникальную методику для изучения кладбищ

Новая методика может стать основой для определения единого подхода к изучению всех кладбищ России. Фото: vyatsu.ru

Студенты-археологи ВятГУ разработали уникальную методику, позволяющую выработать единый подход к изучению кладбищ России. Подробности сообщили в пресс-службе университета.

Метод родился в ходе исследований некрополя в Слободском XVIII-первой половины XX века. Как рассказали в ВятГУ, он содержит ценные сведения, которые позволяют делать выводы о развитии погребальной традиции, социальном срезе общества в разные периоды истории и так далее.

- Исследование начинается со съемки местности посредством квадрокоптера. На полученный план накладывается сетка квадратов. После этого мы выходим на территорию. Триммером выкашивается лишняя растительность, а далее с помощью рулетки нарезаются намеченные ранее квадраты площадью 20 на 20 метров. Важно подробно описать все, что находится внутри каждого квадрата, в том числе детали тех памятников, которые не сохранились целиком, - рассказала сотрудница НИАЛ ВятГУ Маргарита Глазырина.

Новая методика может стать основой для определения единого подхода к изучению всех кладбищ России.