В Котельничском районе два человека погибли в ДТП с грузовиком

Авария произошла на федеральной трассе «Вятка». Фото: ГИБДД Кировской области

В Котельничском районе два человека погибли в ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 22 сентября, около 12.40. На 335 км федеральной автодороги «Вятка» столкнулись «Ситроен» и грузовик «Вольво». В результате, по предварительным данным, погибли два человека. Еще двое получили травмы.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. По факту смертельного ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.