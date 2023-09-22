Кировчане могут остаться без газа с нового года

Поставку газа могут приостановить с 1 января 2024 года без заключения договора на техобслуживание и ремонт оборудования. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 сентября 2023 года в силу вступили изменения в в законодательстве, регулирующие ремонт и обслуживание газового оборудования. Предоставлять эти услуги в многоквартирных домах будет одна специализированная организация. При этом собственники жилья обязаны заключить договор о техобслуживании по истечении срока имеющегося контракта, но не позднее 1 января 2024 года.

Собственники могут сделать это самостоятельно, каждый за себя, либо определить одного человека, который заключит договор от имени всех собственников и нанимателей в доме.

- Договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования может быть заключен от имени организации, которая управляет общедомовым имуществом в многоквартирном дома, а это УК, ТСЖ, ЖСК, - отметили в областной ГЖИ.

Без договора возможна приостановка поставки газа в квартиру или дом, а также наложение штрафа - от одной до двух тысяч рублей.

Заключить договор можно в в единых клиентских центрах, офисах филиалов АО «Газпром газораспределение Киров» либо на официальном портале компании. Можно также вызвать на дом специалиста по номеру 8-800-201-00-04.