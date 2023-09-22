В Кирове продолжается строительство школ на Мостовицкой, Шинников и в Шевелях

Глава города Елена Ковалева с представителями администрации и депутатского корпуса проинспектировала ход работ. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается строительство общеобразовательных учреждений. Ход работ проверила глава города Елена Ковалева вместе с представителями администрации и депутатского корпуса.

Так, в Шевелях продолжается возведение школы на 1600 мест с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом. Подрядчик ведет земельные работы, на некоторых участках почти подготовлено основание для установки свай. В текущем году планируется начать строить первый этаж.

Елена Ковалева пообещала оказать всяческую помощь для того, чтобы строительство велось без задержек.

На Мостовицкой также продолжаются работы. На объекте ежедневно трудятся около ста человек. По состоянию на данный момент почти готово четырехэтажное здание. До конца ноября планируется завершить наружную кладку.

- Все работы ведутся в соответствии с графиком. Нет сомнений, что в 2024 году школа будет достроена, - отметила глава города.

На улице Шинников заканчивается возведение пристроя к школе №53. Уже завершен монтаж фасада и здания, корпус подключен к коммуникациям. В нескольких классах почти выполнена чистовая отделка. Пристрой должны ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.