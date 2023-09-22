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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:09

В Кирове кондуктор троллейбуса нашла подозрительный предмет в салоне

Экипаж немедленно вызвал полицию, и на место прибыли спецслужбы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подозрительный предмет нашли в салоне троллейбуса №1. Фото: vk.com/atpkirov

Подозрительный предмет нашли в салоне троллейбуса №1. Фото: vk.com/atpkirov

Как сообщили в АТП, инцидент произошел вечером 20 сентября. Кондуктор, осматривая салон, обнаружила пакет с подозрительным содержимым, имеющим признаки взрывного устройства.

Экипаж немедленно сообщил о находке в полицию, и на место оперативно прибыли спецслужбы. Осмотр постановил, что содержимое пакета не представляет опасности. А вскоре обнаружилась и его хозяйка.

В ближайшее время руководство АТП планирует поощрить кондуктора и водителя троллейбуса за четкие, оперативные и скоординированные действия. Пассажиров также призывают к бдительности. При обнаружении подозрительных предметов в общественном транспорте сообщите о них кондукторам.