В Кирове реализуют проект по сохранению этнокультурного достояния

К участию приглашаются творческие коллективы. Фото: kirovreg.ru

Мероприятие состоится в рамках реализации проекта по сохранению этнокультурного достояния через внедрение современных креативных практик. Главными участниками станут дети и молодежь Кировской области.

В программе запланированы встреча фольклорных коллективов, этноковоркинг с мастерскими по семи традиционным ремесленным направлениям, интерактивная выставка и творческая лаборатория. Главным событием станет этношоу «Легенды Вятского края».

- В основе сюжета - собирательная история, корнями уходящая к преданиям народов и национальностей, проживающих на территории Вятского края: русских, удмуртов, марийцев, татар. По словам организаторов, в постановке будет использован весь спектр современных художественных и технических средств выразительности, - рассказали в областном правительстве.

Для участия в проекте приглашаются творческие коллективы. Подробности можно узнать здесь.