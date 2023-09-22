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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:18

Почти все дома Кировской области готовы к отопительному сезону

В первую очередь ресурс подадут в соцобъекты по заявкам руководителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Почти весь жилфонд получил паспорта готовности к зиме.

Почти весь жилфонд получил паспорта готовности к зиме.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жилфонд Кировской области практически полностью готов к началу отопительного сезона. Как сообщает региональная Госжилинспекция, почти все многоквартирные дома получили соответствующие паспорта.

- В любом случае, даже если дома не подготовлены к отопительному сезону, 100% домов будут запущены, отопление в них будет в любом случае. Промывка и опрессовка систем не повлияет на предоставление коммунальной услуги, - заявила руководитель ГЖИ Алена Дудникова.

В первую очередь ресурс подадут в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы по заявкам их руководителей. Для остальных объектов разработают график очередности.