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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:07

Кировская область снова поучаствует в конкурсе проектов благоустройства

Для представителей администраций городов провели подготовку
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов.

Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийский конкурс проводится для малых городов с населением до 200 тысяч человек и исторических поселений. Победители смогут привлечь федеральные средства на реализацию своего проекта.

Так, например, в 2023 году Слободской и Омутнинск получили деньги на воплощение своих идей в жизнь. Ранее Советск, Кирово-Чепецк и Омутнинск уже становились победителями.

Сейчас в Кировской области идет подготовка к участию. Министерство энергетики и ЖКХ региона провело обучающий семинар для представителей городов, которые собираются бороться за победу в конкурсе. Им рассказали, как готовить конкурсную заявку, каковы критерии оценки заявки жюри и как избежать ошибок при подготовке проектов благоустройства.