Кировская область снова поучаствует в конкурсе проектов благоустройства

Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийский конкурс проводится для малых городов с населением до 200 тысяч человек и исторических поселений. Победители смогут привлечь федеральные средства на реализацию своего проекта.

Так, например, в 2023 году Слободской и Омутнинск получили деньги на воплощение своих идей в жизнь. Ранее Советск, Кирово-Чепецк и Омутнинск уже становились победителями.

Сейчас в Кировской области идет подготовка к участию. Министерство энергетики и ЖКХ региона провело обучающий семинар для представителей городов, которые собираются бороться за победу в конкурсе. Им рассказали, как готовить конкурсную заявку, каковы критерии оценки заявки жюри и как избежать ошибок при подготовке проектов благоустройства.