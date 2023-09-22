Стало известно, сколько хотят зарабатывать кировчане

Средняя ожидаемая зарплата кировчан по итогам августа оказалась на 17,6 тысячи меньше, чем в общем по стране. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О какой зарплате мечтают кировчане? На вопрос ответили эксперты портала hh.ru. Для этого они проанализировали более 21 тысячи резюме жителей нашего региона.

По итогам августа средняя ожидаемая зарплата соискателей из Кировской области составила 40565 рублей. Как отмечают специалисты, эта сумма на 17613 рубля меньше, чем средняя ожидаемая по стране - 58178 рублей.

Самые большие ожидания по доходу среди кировчан наблюдаются у представителей сфер «Высший и средний менеджмент», «Искусство, развлечения, массмедиа» - до 80 тысяч рублей. Сотрудники, занятые по направлениям «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Строительство, недвижимость», «Сельское хозяйство» и «Производство, сервисное обслуживание» претендуют на сумму от 57 до 68 тысяч рублей.

На самую скромную зарплату рассчитывают работники отраслей «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Розничная торговля», «Административный персонал» - от 32 до 35 тысяч рублей.