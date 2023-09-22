В Кировской области пройдут очередные «сплошные проверки»

Проверки пройдут как в Кирове, так и во всех районах области. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области пройдут традиционные «сплошные проверки». Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мероприятия по поимке пьяных автомобилистов займут три дня - с 22 по 24 сентября. Пройдут они не только в Кирове, но и во всех районах области. В помощь автоинспекторам выйдут активисты, представители «Ночного Патруля» и добровольных народных дружин.

Кировчан предупреждают: пьяное вождение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное такое нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, автомобилистам напоминают, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.