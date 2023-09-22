Новые микрорайоны Кирова не оставят без камер наблюдения

Камер должно стать больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

К системе видеонаблюдения «Безопасный город» будут подключать новые точки. Причем это должны быть современные камеры с хорошими техническими характеристиками. И видеонаблюдение должно охватывать территории застраиваемых микрорайонов.

Все это - часть антинаркотической кампании, - сообщили в правительстве Кировской области. В последние месяцы снизилось число жертв наркотических отравлений, усилена профилактическая работа. А видеонаблюдение как раз поможет выявлять еще больше «закладчиков» и распространителей запрещенных веществ.

Ранее «КП - Киров» писала о поимке 23-летней беременной девушки: она организовала сеть распространения наркотиков в разных городах и районах Кировской области.