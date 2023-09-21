Кировская область планирует сотрудничать с белорусскими машиностроительными предприятиями

Кировская область впервые участвует в этом мероприятии. Фото: kirovreg.ru

Делегация Кировской области прибыла на XVII Гомельский экономический форум-2023. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основная цель визита - расширение экономических связей. При этом делегация Кировской области впервые участвует в форуме. По результатам мероприятия планируется дальнейшее расширение отношений с Республикой Беларусь. Одно из направлений, в котором можно развивать сотрудничество - машиностроение.

- К примеру, Гомельской станкостроительный завод производит пятиосные станки с ЧПУ, а наш Омутнинский металлургический завод работает над проектом по выпуску линейных подшипников для станков. Кроме того, сегодня с нами на форум приехали представители компаний «Т-Плюс», «Бетон+», у которых запланированы b2b встречи с предприятиями из Республики Беларусь по конкретным направлениям сотрудничества, - отметил зампред правительства Кировской области Михаил Сандалов, один из членов делегации.