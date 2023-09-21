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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:28

Николаю Пересторонину предложили присвоить звание «Почетный гражданин города Кирова»

Вопрос вынесут на заседание Гордумы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вопрос обсудили на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению. Фото: киров.рф

Вопрос обсудили на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению. Фото: киров.рф

Николай Пересторонин может получить звание «Почетный гражданин города Кирова». Вопрос обсудили на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению.

Николай Пересторонин - журналист, поэт, прозаик и публицист. Он является автором 29 книг, в том числе о Кирове, а также лауреатом литературных премий. Ему предложили присвоить звание «Почетный гражданин города Кирова».

Кроме того, народные избранники вынесли на обсуждение вопрос награждения почетным знаком «За заслуги перед городом Кировом» Юрия Валова. Юрий Анатольевич посвятил жизнь спорту - выступал на ледовых дорожках, тренировал спортсменов и некогда руководил кировским спорткомитетом.

Эти вопросы вопросы вынесут на заседание Гордумы.