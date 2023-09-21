В Яранском районе открыли отремонтированный участок дороги Пушкино-Черепаново

Дорога является связующим звеном с райцентром. Фото: kirovreg.ru

В Яранском районе закончился ремонт участка дороги Пушкино-Черепаново. Подробности сообщили в областном правительстве.

Весной местные жители пожаловались на состояние этого отрезка. Дорога связывает здешние населенные пункты с райцентром, по которой ходит автобус №105. Население ездит по ней в больницы, соцучреждения, на учебу. Вместе с тем ремонта на трассе не проводили уже 20 лет.

В конце июля участок начали приводить в порядок. Дорожники провели подготовительные работы, уложили выравнивающий слой и покрытие, а также укрепили обочины щебнем. Общая протяженность участка составила 5,9 км. Ремонт провели до конца лета, а открытие участка прошло 20 сентября.