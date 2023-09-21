Общественники обсудили изменения системы ЖКХ Кировской области

На заседании обсудили изменение системы ЖКХ на 2023-2024 годы. Фото: vk.com/opko43

В региональной Общественной палате состоялось пленарное заседание, на котором обсудили изменение системы ЖКХ Кировской области в 2023-2024 годах.

Так, в текущем году на подготовку к зиме выделили около 2,6 миллиарда рублей. В области модернизировали и реконструировали 14 котельных и 22 км теплосетей. Работы в этой сфере продолжаются. Напомним также, в феврале утвердили региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы», предусматривающую ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в Кирове.

Во время обсуждения вопрос коснулся газификации. По состоянию на сегодня ее уровень в Кировской области составляет 53,1%. По программе на 2021-2025 годы голубое топливо придет во все южные районы Кирова. Кроме того, до конца года в работу введут семь межпоселковых газопроводов, которые обеспечат ресурсом жителей 11 населенных пунктов Кирово-Чепецкого, Зуевского и Нолинского районов.

Общественники также обсудили подготовку жилфонда. Так, на 2023-2024 годы запланирован ремонт в 2138 домах. В рамках подготовки к юбилею Кирова в порядок приведут фасады 201 многоквартирного дома. Сейчас работы закончены на 31 объекте, еще на 45 - частично.