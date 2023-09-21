Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт21 сентября 2023 12:27

В Кирове стартовали всероссийские соревнования по фехтованию

Они продлится до 26 сентября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Соревнования проходят в спортшколе «Вересники». Фото: vk.com/sulik_sergey

Соревнования проходят в спортшколе «Вересники». Фото: vk.com/sulik_sergey

В Кирове проходят всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах. Об этом рассказал министр спорта и туризма области Сергей Сулик.

Мероприятие стартовало сегодня, 21 сентября, и проходит в спортшколе «Вересники». По словам министра, оно посвящено памяти Николая Васильевича Порфирьева - основателя данного вида спорта в регионе.

- Первые соревнования прошли в 1991 году. За это время турнир стал традиционным для Кировской области. И мы гордимся возможностью собирать здесь лучших спортсменов со всей страны и продолжать развивать этот непростой, но красивый и зрелищный вид спорта, - написал Сергей Сулик на своей странице в соцсетях.

Всех кировчан приглашают поддержать команду Кировской области. Соревнования продлятся до 26 сентября.