В Кирове стартовали всероссийские соревнования по фехтованию

Соревнования проходят в спортшколе «Вересники». Фото: vk.com/sulik_sergey

В Кирове проходят всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах. Об этом рассказал министр спорта и туризма области Сергей Сулик.

Мероприятие стартовало сегодня, 21 сентября, и проходит в спортшколе «Вересники». По словам министра, оно посвящено памяти Николая Васильевича Порфирьева - основателя данного вида спорта в регионе.

- Первые соревнования прошли в 1991 году. За это время турнир стал традиционным для Кировской области. И мы гордимся возможностью собирать здесь лучших спортсменов со всей страны и продолжать развивать этот непростой, но красивый и зрелищный вид спорта, - написал Сергей Сулик на своей странице в соцсетях.

Всех кировчан приглашают поддержать команду Кировской области. Соревнования продлятся до 26 сентября.