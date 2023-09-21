Ремонт моста через Кобру в Нагорске планируют провести в 2025 году

Ремонт моста пройдет в рамках нацпроекта. Фото: t.me/alekseipetryakov43

В Нагорске планируют отремонтировать мост через Кобру. Подробности рассказал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков. 20 сентября он побывал в Нагорском районе с рабочим визитом.

- Проверил ход реализации проектных мероприятий по транспортной безопасности и строительно-монтажным работам на главном мосту Нагорска - через реку Кобру, - написал он в своем телеграм-канале.

Ремонт моста запланирован на 2025 год. Известно, что он пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, министр транспорта сообщил, что осмотрел деревянные мосты через реки Белую, Федоровка, Орловица, Подрезчиха. По его словам, все объекты находятся в аварийном состоянии. Однако о том, ждет ли их ремонт, Алексей Петряков ничего не сообщил.