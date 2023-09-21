Большинство компаний Кирова скрывает уровень зарплаты от соискателей

Причин на то, чтобы скрывать уровень зарплаты от соискателей, много, и у каждого - свои. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портал SuperJob провел исследование на очередную «зарплатную» тему. А именно - почему уровень этой самой зарплаты скрывают от соискателей. В нем поучаствовали представители компаний и экономически активные кировчане.

Так, по данным опроса, 62% работодателей, или 6 из 10 компаний, озвучивают сумму по итогам собеседования. В большинстве случаев таким образом пытаются выгодно нанять персонал. В целом зарплатные ожидания скрыты в 48-50% случаев.

14% компаний скрывают уровень дохода и от конкурентов, и от своих сотрудников. 34% компаний изучает зарплатные ожидания, чтобы выработать конкурентоспособное предложение. 21% работодателей не публикует сумму дохода в вакансиях для специалистов на бонусной и сдельной оплате. 11% хотят найти хороших сотрудников за маленькие деньги, а у 6% зарплата просто не дотягивает до среднерыночной.

Отметим, что лишь в 5-7% вакансий встречается уровень дохода «по договоренности».